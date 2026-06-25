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Treino da Seleção Nacional interrompido após aviso de tempestade

Record 17:15
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Protocolo dita que jogadores devem deslocar-se para um pavilhão nas proximidades.

Um aviso de tempestade levou a que o treino da Seleção Nacional fosse interrompido, esta quinta-feira, em Palm Beach. O momento aconteceu já depois dos 15 minutos abertos à comunicação social. Nestes casos, o protocolo dita que os jogadores devem deslocar-se para um pavilhão nas proximidades enquanto aguardam por novas ordens das autoridades. Recorde-se que antes da partida com a RD Congo a equipa das quinas já tinha experienciado uma situação semelhante num dos treinos em Miami.

Tempestade no local do treino da Seleção
Tempestade no local do treino da Seleção DR

Um pouco antes deste aviso de tempestade, no período visionado pelos media, Roberto Martínez contou com todos os jogadores disponíveis, visando a preparação do embate com a Colômbia, na madrugada de sábado para domingo, que encerra o Grupo K.

Na fase inicial da sessão, o grupo foi dividido com 13 jogadores a realizarem corrida ligeira em redor do relvado, enquanto os restantes (Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto e Francisco Conceição) fizeram exercícios de mobilidade.

(em atualização)

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