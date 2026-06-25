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Rússia e Bielorrússia vão voltar a disputar uma competição da FIFA ao fim de 4 anos

Record 14:49
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Países foram convidados para o Mundial de sub-15.

Mais de quatro anos depois, Rússia e Bielorrússia vão voltar a participar numa competição da FIFA. A entidade que rege o futebol mundial confirmou que todas as federações-membro foram convidadas para a nova edição do Mundial de sub-15, competição que decorrerá entre 22 e 31 de outubro, no Azerbaijão.

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'Perseguição' a dois dos envolvidos em escândalo de corrupção na FIFA chega ao fim mais de 10 anos depois AP

Entre os países convidados encontram-se a Rússia e a Bielorrússia, que assim poderá voltar a competir pela primeira vez desde a imposição do veto a equipas de ambos os países em 2022, após o início da invasão à Ucrânia.

Refira-se que já há algum tempo que Gianni Infantino falava na necessidade de reintegrar as equipas russas e bielorrussas nas competições. O presidente da FIFA, em fevereiro deste ano, defendeu que "o boicote só criou mais frustração e ódio".

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