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Mundial2026: Portugal com todos aptos, mas trovoada interrompeu treino

Lusa 17:29
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Portugal defronta a Colômbia às 00h30 de domingo em Lisboa, numa partida da terceira e última jornada do Grupo K.

A seleção portuguesa de futebol contou esta quinta-feira com todos os jogadores no treino, na preparação do jogo com a Colômbia, da terceira ronda do Grupo K do Mundial2026, no dia em que a tempestade interrompeu a sessão de trabalho.

Foto AP/Marta Lavandier

Nos 15 minutos abertos à comunicação social no Gardens North County District, em Palm Beach, local de trabalho de Portugal nos Estados Unidos, todos os jogadores estiveram à disposição do selecionador Roberto Martínez.

O grupo dos titulares na última partida, mais Francisco Conceição, realizaram alongamentos no relvado, enquanto os restantes elementos do grupo de trabalho, incluindo João Cancelo, que saiu ao intervalo, fizeram aquecimento e trabalho com bola.

Os guarda-redes não estiveram no relvado, começando a sessão de trabalho no ginásio.

Já depois de ter terminado o período de 15 minutos que os jornalistas tiveram acesso, as trovoadas fizeram novamente uma aparição em Palm Beach e obrigaram os jornalistas a abandonarem o centro de treino e a recolherem às suas viaturas.

O treino de Portugal também foi interrompido, com os jogadores e 'staff' a serem dirigidos para um local seguro.

Já não é a primeira vez que o mau tempo prejudica os trabalhos de Portugal, uma vez que ainda antes da partida com a República Democrática do Congo, uma sessão de trabalho foi cancelada, obrigando a equipa a trabalhar num ginásio definido pela FIFA.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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