Tom Brady retira-se. Agora diz que é 'de vez'

O ex-marido de Gisele Bündchen avançou pela primeira que se ia retirar em fevereiro de 2022, no entanto passado pouco mais de um mês mudou de ideias e voltou a jogar pelos Tampa Bay Buccaneers, na época de 2022.O desportista utilizou as redes sociais para fazer o anúncio aos seus fans: "Bom dia, pessoal. Vou direto ao assunto. Vou retirar-me...de vez. O processo foi muito mediático, da última vez, por isso, quando acordei, esta manhã, assumi que iria, apenas, começar a gravar e comunicar-vos, primeiro. Não será extenso. Só temos direito a uma retirada super emocional, e usei a minha, no ano passado, por isso só quero agradecer a todos por me apoiarem."Terminou ainda o vídeo agradecendo os momentos que viveu durante os 23 anos em que jogou futebol americano: "Obrigado por me permitirem viver o meu sonho absoluto. Não mudaria nada. Amo-vos a todos".Tom Brady tem uma das carreiras mais condecoradas da NFL (National Football League): é o jogador com mais títulos do Super Bowl, com sete; acumula 251 vitórias enquanto quarterback na temporada regular e outras 35 na pós-temporada; e o maior número de passes concluídos (7.753), sendo 649 para touchdown.O jogador conseguiu arrecadar, apenas tendo em conta os ganhos dentro de campo, 333 milhões de dólares. Jogou 10 vezes na Super Bowl e foi considerado por três vezes o jogador mais valioso da NFL.Tom Brady jogou durante 20 épocas seguidas, as primeiras da sua carreira, no New England Patriots e em 2020 juntou-se e aos Tampa Bay Buccaneers, conseguindo ainda vencer uma Super Bowl na sua primeira época no clube.Agora,Brady vai assumir o contrato com a FOX, anunciado em maio de 2022, que lhe vai render mais 375 milhões de dólares durante 10 anos. Segundo o comunicado da emissora televisiva, "Tom vai comentar jogos e ser um embaixador, particularmente no que diz respeito a clientes e iniciativas promocionais".