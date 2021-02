Tom Brady, o supercampeão que em português só diz: 'o pai não sabe nada'

Considerado o melhor de todos os tempos, jogador já venceu sete super bowl, mais do que qualquer equipa. Casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, na antevisão do jogo ainda ensaiou o seu português.

Tom Brady é, sem contestação, o GOAT do futebol americano. Ou seja, o melhor de todos os tempos. Na madrugada de segunda-feira conquistou o seu sétimo anel da conquista da Super Bowl. Tem mais títulos do que qualquer equipa da NFL (National Football League), a liga profissional de futebol americano.



A conquista, desta vez, foi ao serviço dos Tampa Bay Buccaneers, onde ingressou no início da temporada que agora acabou. Esteve em 10 finais tendo conquistado três, dos 24 aos 27 anos, e quatro, dos 37 aos 43. Consegue mais um dos seus muitos recordes: é o primeiro quarterback a conseguir vencer a competição em duas equipas diferentes logo na sua primeira temporada.



Depois de mais de 20 anos a representar os New England Patriots (que tem "apenas" seis títulos), Brady mudou-se para a Florida. O anúncio da mudança surgiu em março e chegou como uma surpresa. Brady dizia na época que tinha chegado a hora de mudar. Assinou por dois anos e um contrato de 50 milhões de dólares.