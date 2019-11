Portugal carimbou, este domingo, o passaporte para a sétima fase final de um Campeonato da Europa de 2020 consecutiva ao vencer o Luxemburgo por 1-0. Bruno Fernandes , assistido por Bernardo Silva , marcou, aos 39 minutos, o tento que colocou a formação das "quinas" em vantagem antes do intervalo e que selou o resultado final.Aos 86 minutos, Cristiano Ronaldo confirmou, em cima da linha de golo, o 2-0, atirando para dentro da baliza uma bola inicialmente rematada por Diogo Jota. Este foi o 99º golo do jogador da Juventus ao serviço das "quinas".Com este resultado, a equipa liderada por Fernando Santos vai poder defender o título conquistado em 2016, com um triunfo na final sobre a França, por 1-0, com um golo de Éder no prolongamento.Além do Euro2016 e do Mundial2018, com Fernando Santos, Portugal esteve ainda na Taça das Confederações, em 2017, na Rússia, e, já este ano, na primeira edição da fase final da Liga das Nações , realizada no Porto e em Guimarães, que venceu.