A história do streamer que derrotou a Globo

Casimiro Miguel criou o canal de YouTube CazéTV em conjunto com a LiveMode. O canal é o único emissor brasileiro que vai transmitir todos os 104 jogos do Campeonato Mundial de Futebol da FIFA.

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Os streamers vieram para ficar e estão a começar a ameaçar os modelos televisivos tradicionais. Casimiro Miguel, conhecido na internet por Cazé, é o streamer brasileiro que pôs fim ao monopólio de transmissão de jogos do Campeonato Mundial de Futebol da FIFA de 56 anos da Globo.



Casimiro Miguel é o rosto da CazéTV, o canal que vai transmitir os 104 jogos do Mundial de 2026 no Brasil Instagram/Casimiro Miguel

A Globo faz a transmissão dos jogos do Mundial desde 1970. As edições de 2002, 2006, 2018 e 2022 da competição foram transmitidas exclusivamente pelo canal de televisão brasileiro, mas este ano o canal de YouTube CazéTV é o único emissor brasileiro a ter os direitos para transmitir todos os 104 jogos do Mundial que se realiza nos Estados Unidos, no Canadá e no México, tudo sem exigir qualquer subscrição. Já a Globo garante apenas a cobertura de 57 jogos da presente edição. O canal conta já com 34,1 milhões de seguidores.

Casimiro, de 32 anos, é filho de imigrantes portugueses, formou-se em jornalismo e começou a trabalhar no canal de televisão Esporte Interativo (atualmente TNT Sports Brasil). A criação de conteúdos online começou em 2020, em plena pandemia, na plataforma de streaming (transmissão em direto) Twitch, onde fazia reações a vídeos virais. Atualmente reúne 3,9 milhões de seguidores na plataforma.

Em 2021, segundo o Diário de Notícias, a LiveMode passou a agenciar o criador de conteúdo e em 2022 criaram em conjunto o canal CazéTV. Conquistaram os direitos para transmitir 22 jogos do Mundial do Catar e, segundo a empresa, conseguiram um total de 6,9 milhões de dispositivos sintonizados durante as emissões.

Segundo o jornal Eco, a LiveMode garantiu os direitos das emissões de jogos no Brasil em 2021, depois de a Globo ter perdido a exclusividade das transmissões digitais de jogos de futebol, na sequência de um negócio com a FIFA para reduzir os custos dos direitos de emissão.

Em Portugal a empresa também entrou no mercado audiovisual com a LiveModeTV. Vão emitir 34 jogos desta edição do Mundial no YouTube, mais do que a RTP, SIC e TVI, que em conjunto garantem a emissão de apenas 20 jogos. A SportTV é o único canal que garante a emissão de todos os jogos do Mundial de 2026.

Com Diogo Barreto