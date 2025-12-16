Sábado – Pense por si

The Best: Ousmane Dembelé eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA

Lusa 18:05
O gaulês, que em setembro já tinha vencido a Bola de Ouro, sucede ao avançado brasileiro Vinícius Júnior.

O avançado francês Ousmane Dembelé, do Paris Saint-Germain, foi esta terça-feira galardoado com o prémio The Best para melhor futebolista do mundo, atribuído pela FIFA, em Doha.

Ousmane Dembelé vence o prémio The Best
Ousmane Dembelé vence o prémio The Best AP Photo/Martin Meissner

Dembelé foi um dos elementos preponderantes na temporada passada, que culminou com a conquista pela primeira vez da Liga dos Campeões por parte dos parisienses, nos quais se destacaram ainda Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, numa formação em que ainda atua Gonçalo Ramos.

O gaulês, que em setembro já tinha sido agraciado com a Bola de Ouro, prémio da France Football para o melhor futebolista da época passada, sucede ao avançado brasileiro Vinícius Júnior, numa lista liderada pelo argentino Lionel Messi, com oito conquistas, mais três do que o português Cristiano Ronaldo, segundo no palmarés.

