Taça de Portugal: Benfica recebe Sp. Braga, FC Porto joga com o Santa Clara

Benfica e FC Porto conheceram esta terça-feira os adversários nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, numa eliminatória que terá também o Sporting de Braga e cinco equipas do Campeonato de Portugal. O sorteio ditou um encontro entre "águias" e "arsenalistas" no Estádio da Luz, enquanto os "dragões" irão receber o Santa Clara no Estádio do Dragão.





Nos outros jogos sorteados, o Rio Ave irá visitar o terreno do Marinhense, enquanto o Sertanense recebe o Canelas 2010 e o Varzim recebe o Anadia. O Famalicão vai jogar em casa com o Mafra, o Académico de Viseu recebe o Chaves e o Sporting de Espinho irá visitar o Paços de Ferreira.

A quarta eliminatória "afastou" mais quatro clubes do escalão principal (Belenenses, Vitória de Setúbal, Moreirense e Gil Vicente), depois de na anterior terem ‘caído’ sete, um dos quais o Sporting, detentor do troféu.

Os oitavos de final da Taça de Portugal, correspondentes à quinta eliminatória, disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.