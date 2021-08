As mais lidas

Taarabt punido com dois jogos e 23 dias de suspensão por desacatos na final da Taça de Portugal

Taarabt foi punido com dois jogos e 23 dias de suspensão devido aos desacatos em que esteve envolvido na final da Taça de Portugal.





Tópicos Taarabt desporto futebol

Recorde-se que o marroquino agrediu o avançado do Sp. Braga, na reta final do encontro, o que lhe valeu um castigo de dois jogos aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, que também decidiu suspender o jogador pelo período de 23 dias devido às cenas de pancadaria em que depois esteve envolvido com Eduardo, treinador de guarda-redes dos arsenalistas.A pena tem aplicação imediata e o jogador vai já ficar de fora das opções de Jorge Jesus este domingo, na receção ao Tondela.