Gustavo Ribeiro vence pela primeira vez no circuito mundial

O 'skateboarder' português Gustavo Ribeiro venceu hoje pela primeira vez uma prova do circuito mundial de skate de rua, triunfando na etapa em Salt Lake City, nos Estados Unidos.







MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

Gustavo Ribeiro garantiu na última manobra 9,4 pontos, os suficientes para ultrapassar o norte-americano Nyjah Huston e garantir o lugar mais alto do pódio, que foi completado por Alex Midler, também dos Estados Unidos.O 'skateboarder' português terminou a competição, que marcou o arranque do circuito 2021, com uma pontuação de 27,6, enquanto Huston somou 27,2 pontos e Midler 25,4, com Gustavo Ribeiro a não esconder a sua emoção no final da prova em Salt Lake City, em Utah.Gustavo Ribeiro tinha conseguido um oitavo lugar na final da prova de rua dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, garantindo um diploma naquela que foi a estreia da modalidade.