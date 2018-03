Vitória do Sporting em Chaves por 2-1, com um bis de Bas Dost. Veja todos os golos do encontro (vídeo)

O holandês Bas Dost marcou os dois golos do Sporting na vitória em casa do Desportivo de Chaves, por 2-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'leões' a ficarem a cinco pontos da liderança.



Depois de se ter lesionado em 22 de Fevereiro, o avançado holandês regressou hoje à equipa 'leonina' e marcou aos 62 e 86 minutos os dois golos do Sporting, que passou a somar 62 pontos, a cinco do líder FC Porto e a três do Benfica.



O Desportivo de Chaves reduziu aos 90+1 minutos, de grande penalidade, por Platiny, mas somou a segunda derrota consecutiva e é sexto classificado, com os mesmos 36 pontos de Boavista e Marítimo.



Veja aqui todos os golos do encontro:



Bas Dost (62 minutos)

Bas Dost (86 minutos)

Platiny (90+1)