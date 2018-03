Paralímpicos de PyeongChang batem recorde de entradas vendidas

Quando ainda faltam seis dias de competição, o Comité Organizador de Pyeongchang 2018 vendeu cerca de 90 por cento das entradas.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, atingiram as 320.531 entradas vendidas, batendo o recorde que tinha quatro anos, alcançado na cidade russa de Sochi, quando foram vendidas 316.200 entradas, informou o Comité Paralímpico Internacional.



À cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos, na passada sexta-feira, assistiram 21 mil pessoas (72,5% das entradas vendidas) e 105.966 pessoas compraram bilhetes para os três primeiros dias de competição, noticiou a agência EFE.



Quando ainda faltam seis dias de competição, o Comité Organizador de Pyeongchang 2018 vendeu cerca de 90 por cento das entradas.



O presidente do Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, referiu que estes dados são "uma notícia fantástica".



"Estes Jogos são de recordes em mais de que um sentido, há mais atletas, países, meios de comunicação e estações de rádios do que nunca", afirmou Andrew Parsons.



Já o presidente do Comité Organizador dos Jogos, Lee Hee-Beom, destacou que a população da Coreia do Sul "abraçou a paixão dos Jogos", sendo que muitas pessoas estão a ver pela primeira vez desporto paralímpico.



"O número de visitantes estrangeiros também tem sido uma alegria, porque estão a criar um ambiente maravilhoso", declarou Lee Hee-Beom.