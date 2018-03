Venlo dá folga a jogador para ajudar doente com leucemia

O avançado germânico Lennart Thys vai faltar durante uma semana aos treinos do Venlo - por uma boa causa.

O Venlo diz que Thys, que está emprestado pelo Werder Bremen, da Alemanha, solicitou uma semana de folga para que pudesse dar sangue e permitir que os médicos obtenham células estaminais que possam viabilizar um transplante da medula possível que salve a vida ao doente.



O futebolista de 26 anos descobriu a semana passada que era compatível com um doente particular, ele que há sete anos doou sangue na perspectiva de um dia se tornar dador de medula óssea e poder salvar a vida de um doente de leucemia.



O clube holandês alega para justificar a dispensa do jogador que a possibilidade de compatibilidade genética é tão pequena que torna a situação muito especial.



Thys vai falhar o jogo frente ao PSV, em Eindhoven, no próximo sábado, a contar para a 28.ª jornada da I Liga holandesa.