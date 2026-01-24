Sporting vence em Arouca com golo de Suárez aos 90+6 e pressiona líder FC Porto

Os ‘leões’ adiantaram no marcador com um golo de Suárez, aos 35 minutos, mas a formação da casa empatou aos 48.

O Sporting venceu este sábado 2-1 na visita a Arouca, na 19.ª jornada da I Liga de futebol, com um golo de Suárez, aos 90+6 minutos, e pressionou o líder FC Porto, que apenas joga segunda-feira frente ao Gil Vicente.



Jogadores do Sporting celebram um golo no relvado Tony Dias/Movephoto

Em Arouca, os ‘leões’ adiantaram no marcador com um golo de Suárez, aos 35 minutos, mas a formação da casa empatou aos 48, pelo espanhol Barbero, antes de o colombiano bisar na partida aos 90+6 e garantir o triunfo.

Com este resultado, os ‘leões’ averbaram a segunda vitória consecutiva no campeonato e passam a somar 48 pontos no segundo lugar, com menos quatro do que os ‘dragões e mais seis do que o Benfica, equipas que ainda não jogaram na ronda, enquanto o Arouca voltou às derrotas e é 15.º, com 17.