Litígio entre Pichardo e Benfica com audiências marcadas no TAD esta semana

Em causa está a ação apresentada pelo atleta para indemnização e reconhecimento de justa causa na rescisão de contrato unilateral com os encarnados.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) marcou para terça e quarta-feira, às 09:30, as audiências do litígio entre o atleta Pedro Pablo Pichardo e o Benfica, confirmou este domingo à agência Lusa fonte ligada ao processo.



Pichardo está em litígio com o Benfica Cameron Spencer/Getty Images

O campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020 vai ser o primeiro a ser ouvido, e a produzir prova, na terça-feira, a partir das 09:30, à mesma hora, que, também durante quatro horas, o clube lisboeta pode apresentar a defesa na quarta-feira.

De acordo com a mesma fonte, as alegações finais do processo foram agendadas pelo TAD para 18 de fevereiro, às 09:30.

Em causa está a ação apresentada pelo atleta de 32 anos, que, além do título olímpico, conquistou ainda a prata nos Jogos Paris2024, os títulos mundiais em Oregon2022 e Tóquio2025 e europeu em Munique2022, em 12 de março de 2025, para indemnização e reconhecimento de justa causa na rescisão de contrato unilateral com o Benfica.

Pichardo avançou com esta ação contra o clube 'encarnado', que representou desde 26 de abril de 2017 e até 13 de janeiro de 2025, quando rescindiu contrato com o Benfica, que era válido até ao fim dos Jogos Los Angeles2028, alegando divergências irreconciliáveis.

O atleta reivindica 1,1 milhões de euros, por falta de cuidados médicos e ter ficado impedido de recorrer ao seguro de saúde, enquanto o Benfica, em resposta, reclama o pagamento de dois milhões de euros, alegando incumprimento das obrigações contratuais, danos de reputação e prejuízos desportivos na "imagem da maior instituição do país", apesar de ter instaurado, no início do ano passado, um processo disciplinar a Pichardo, com vista ao seu "despedimento".

O clube revelou que o atleta "foi notificado no passado dia 03 de janeiro de 2025 de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento", por ter faltado "a exames médicos para os quais estava convocado depois dos Jogos Olímpicos, bem como o facto de ter recusado a inscrição na plataforma de atletas, apesar de ter sido por diversas vezes solicitado para tal".

O litigio entre Pichardo e o Benfica já contou com vários incidentes, nomeadamente o pedido por parte da defesa do atleta do afastamento do presidente do Colégio Arbitral do TAD, "por manifesta falta de imparcialidade", segundo noticiou o Diário de Notícias, em novembro de 2025, após a audiência prévia das partes.