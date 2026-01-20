Sábado – Pense por si

Desporto

Sporting vence campeão PSG e garante play-off de acesso aos 'oitavos'

Lusa 22:10
As mais lidas

O colombiano Luis Suárez selou o quarto triunfo em quatro jogos caseiros dos 'leões'.

O Sporting venceu esta segunda-feira em casa o detentor do cetro europeu Paris Saint-Germain por 2-1 e garantiu, pelo menos, um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol.

Jogadores do Sporting festejam vitória contra o PSG e acesso ao play-off
Jogadores do Sporting festejam vitória contra o PSG e acesso ao play-off Foto AP/Armando Franca

O colombiano Luis Suárez, aos 74 e 90 minutos, selou o quarto triunfo em quatro jogos caseiros dos 'leões', enquanto o georgiano Khvicha Kvaratskhelia faturou para os gauleses, aos 79.

Na classificação, o Sporting (sexto), que na última ronda joga em Bilbau (28 de janeiro), igualou os 13 pontos dos parisienses (quintos), seguindo assim, provisoriamente, nos oito primeiros da tabela, que seguem diretamente para os 'oitavos'.

Artigos Relacionados
Tópicos Futebolista Acessível Futebol Sporting Clube de Portugal Paris Saint-Germain Luis Suárez Khvicha Kvaratskhelia Bilbau
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sporting vence campeão PSG e garante play-off de acesso aos 'oitavos'