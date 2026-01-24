Sábado – Pense por si

Desporto

Benfica emite comunicado sobre entrada de 200 ultras no centro de treinos do Seixal

Record 14:48
As mais lidas

Encarnados falam numa conversa que decorreu num ambiente de "enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo".

O Benfica já reagiu aos acontecimentos desta manhã no centro de estágios do Seixal: 200 ultras entraram no Benfica Campus para pedirem explicações a propósito dos recentes resultados da equipa.

Leia o comunicado na íntegra:

"Um grupo de adeptos do Sport Lisboa e Benfica deslocou-se nesta manhã de sábado, 24 de janeiro, de forma espontânea e pacífica, ao Benfica Campus, no Seixal, tendo sido convidado e autorizado a entrar por parte do Diretor-Geral, Mário Branco, o qual promoveu um encontro no qual estiveram igualmente presentes o Diretor-Técnico, Simão Sabrosa, o Treinador, José Mourinho, e os Capitães de equipa, Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo.

A conversa, na qual tomaram a palavra os representantes do grupo de adeptos e também Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo, terminando com a garantia de reforço do compromisso de união que, mais do que nunca, deve imperar nesta fase, perante os desafios que se colocam ao SL Benfica até final da época".

Mourinho lança jogo com o E. Amadora sem abordar contestação dos adeptos do Benfica
Leia Também

Mourinho lança jogo com o E. Amadora sem abordar contestação dos adeptos do Benfica

Tópicos Futebolista Comunicação Futebol Desporto Sport Lisboa e Benfica José Mourinho Mário Branco Simão Sabrosa Tomás Araújo Fredrik Aursnes
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Benfica emite comunicado sobre entrada de 200 ultras no centro de treinos do Seixal