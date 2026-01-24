Benfica emite comunicado sobre entrada de 200 ultras no centro de treinos do Seixal

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Benfica já reagiu aos acontecimentos desta manhã no centro de estágios do Seixal: 200 ultras entraram no Benfica Campus para pedirem explicações a propósito dos recentes resultados da equipa.

Leia o comunicado na íntegra:

"Um grupo de adeptos do Sport Lisboa e Benfica deslocou-se nesta manhã de sábado, 24 de janeiro, de forma espontânea e pacífica, ao Benfica Campus, no Seixal, tendo sido convidado e autorizado a entrar por parte do Diretor-Geral, Mário Branco, o qual promoveu um encontro no qual estiveram igualmente presentes o Diretor-Técnico, Simão Sabrosa, o Treinador, José Mourinho, e os Capitães de equipa, Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo.

A conversa, na qual tomaram a palavra os representantes do grupo de adeptos e também Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo, terminando com a garantia de reforço do compromisso de união que, mais do que nunca, deve imperar nesta fase, perante os desafios que se colocam ao SL Benfica até final da época".

