FC Porto-Sporting agendado para 9 de fevereiro, um dia após presidenciais

O clássico entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi marcado para 9 de fevereiro, a segunda-feira após a segunda volta das eleições presidenciais.



Estádio do Dragão DR

O jogo entre o FC Porto, líder do campeonato, e o Sporting, bicampeão nacional em título e segundo colocado, vai ser disputado a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A ronda 21 da I Liga é antecedida do último jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, entre Sporting e AVS, a disputar em 5 de fevereiro, às 20:45, que, em caso de vitória dos 'leões', pode agendar mais dois clássicos, nas meias-finais da prova 'rainha' - em 4 de fevereiro, pelas 20:15, realiza-se a primeira mão das 'meias' entre Fafe e Torreense.

Para o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos mais votados no sufrágio do passado domingo, quando o candidato apoiado pelo PS obteve 31% dos votos e o líder do Chega 23%, a LPFP agendou três jogos, entre os quais a receção do Benfica ao Alverca, em Lisboa, às 20:30.

Também em 8 de fevereiro, o Nacional é anfitrião do Casa Pia, no Funchal, às 15:30, antes de o Sporting de Braga defrontar em casa o Rio Ave, às 18:00.

Quanto à 20.ª ronda, arranca com um dérbi de Guimarães, ente Vitória e Moreirense, na sexta-feira 30 de janeiro, às 20:45, e encerra com a visita do FC Porto ao Casa Pia, em Rio Maior, na segunda-feira seguinte, às 20:45.

Nessa jornada, o Sporting recebe o Nacional, no dia 1 de fevereiro, às 18:00, no mesmo domingo em que o Benfica visita o Tondela, às 20:30.