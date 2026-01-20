Europeu Andebol: Portugal bate Dinamarca e está na Ronda Principal

Na 'main round' Portugal jogará no Grupo I e parte com dois pontos, tal como França e Alemanha, enquanto a Dinamarca começa a zero, como Espanha e Noruega.

Portugal qualificou-se esta terça-feira para a Ronda Principal do Campeonato da Europa de andebol de 2026, ao vencer sensacionalmente a anfitriã e tetracampeã mundial em título Dinamarca por 31-29, na terceira jornada do Grupo B.



Depois do triunfo por 40-34 face à Roménia e do empate 29-29 com a Macedónia do Norte, a formação das 'quinas' bateu a formação nórdica, considerada a melhor do mundo da atualidade, num embate em que já liderava ao intervalo por 12-11.

A seleção comandada por Paulo Pereira venceu, assim, o agrupamento, com cinco pontos, contra quatro dos dinamarqueses, que já estavam apurados. A Macedónia (terceira, com três pontos) e a Roménia (quarta, a zero) foram eliminadas.

Na 'main round', que apura os dois primeiros de cada agrupamento para as meias-finais, Portugal jogará no Grupo I e parte com dois pontos, tal como França e Alemanha, enquanto a Dinamarca começa a zero, como Espanha e Noruega.