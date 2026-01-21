Open da Austrália: Nuno Borges vence Jordan Thompson na segunda ronda

Um ano antes, Borges atingiu os oitavos de final do ‘Happy Slam’, tendo sido afastado pelo russo Daniil Medvedev.
O português Nuno Borges qualificou-se hoje para a terceira ronda do Open da Austrália, pelo segundo ano consecutivo, depois de bater o tenista local Jordan Thompson em quatro parciais.
Nuno Borges autografa bandeira de Portugal após vitória no Open da Austrália.
AP
O australiano, 111.º do ranking ATP, tinha vindo da qualificação mas conseguiu surpreender o número um português, 46.º do mundo, e vencer no 'tie break', por 7-6 (11-9), o primeiro 'set', que demorou mais de uma hora.
Mas o maiato conseguiu impor o seu favoritismo nos dois parciais seguintes, que venceu por 6-3 e 6-2.
O experiente jogador natural de Sidney, de 31 anos, no entanto, respondeu no quarto parcial, em que chegou a ter uma vantagem de 4-1.
Borges recuperou e venceu os cinco jogos seguintes para vencer o 'set' em 6-4 para fechar o encontro ao fim de três horas e quatro minutos.
Na terceira ronda do primeiro ‘major’ da temporada, Borges vai enfrentar o norte-americano Learner Tien (25.º cabeça de série do torneio), que venceu, também hoje, o cazaque Alexander Shevchenko (97.º), em quatro parciais, por 6-2, 5-7, 6-1 e 6-0.
Na edição de 2025 do torneio de Melbourne Park, o português de 28 anos foi eliminado na terceira ronda por Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial.
