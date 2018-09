Cerca de 22.500 adeptos votaram. Por volta da meia-noite deverá ser conhecido o novo presidente do Sporting. Marta Soares fala em "eleições fáceis", em que tudo correu bem.



Em conferência de imprensa, Marta Soares informou que cerca de 22.500 sócios votaram nestas eleições: 19.149 deles, presencialmente.



Desta vez não foi preciso esperar na fila até muito depois das 19h, como aconteceu em 2017, quando Jaime Marta Soares encerrou a votação já perto das 22h. Desta vez, o presidente da Mesa da Assembleia Geral votou às 19h13, fechando assim as eleições de 2018 para escolher o 43º presidente do Sporting. E com um recorde de votantes, uma vez que até às 16h45 já tinham votado 21 mil sócios.



"Obrigado aos funcionários do Sporting presentes nas mesas de voto e aos delegados: deram uma lição extraordinária de democracia, tudo correu bem, com isenção e rigor. Foram muito fáceis, tão fáceis, estas eleições", disse Marta Soares. Antes, já tinha elogiado o sucesso do acto eleitoral.



Sousa Cintra, da comissão transitória, também falou, fazendo um "balanço muito positivo". "Estas eleições foram um sucesso". Falta agora saber os resultados.



Mais de 21 mil sócios votaram para escolher o 43.º presidente do clube: bateu-se o recorde de participação. Segundo a CMTV, votaram 22.459 pessoas.



João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis pretendentes que se mantiveram até ao fim na corrida, após a desistência de Pedro Madeira Rodrigues (C), derrotado por Bruno de Carvalho em 2017, que se tornou apoiante de Ricciardi.