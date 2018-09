Os sócios do Sporting elegem este sábado o 43.º presidente do clube, entre seis candidatos que procuram suceder a Bruno de Carvalho, o primeiro a ser destituído em 112 anos de história e que já ameaçou impugnar as eleições.

João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G). Pedro Madeira Rodrigues, que foi vencido por Bruno de Carvalho nas últimas eleições, desistiu na última semana, tendo posteriormente transferido o seu apoio para Ricciardi.



Além dos votos por correspondência recebidos na sede do Sporting até às 20h00 horas de sexta-feira, podem exercer o direito de voto todos os sócios que "registem entrada no local, ou que se encontrem em espera no local de entrada, até às 19h00 horas" deste sábado.



Bruno de Carvalho, eleito presidente pela primeira vez em 2013 e reeleito em 2017, com 86,13% dos votos, nas eleições mais concorridas de sempre, tentou entrar na corrida, mas viu a lista que encabeçava ser rejeitada por estar suspenso de sócio e já ameaçou impugnar o acto eleitoral, seja qual for o resultado.



Apesar da chuva que se fez sentir ao início da manhã, as filas não deixaram de aumentar e, pelas 10h, já davam a volta ao estádio. Na primeira hora votaram mais de 750 sócios do Sporting, anunciou Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do clube.Jaime Marta Soares, em declarações aos jornalistas meia hora depois das urnas terem aberto, garantiu que Bruno Carvalho não terá acesso à zona de votação já que "não pode exercer o direito de voto".