Mais de 20 mil adeptos do Sporting, o maior número de votantes da história do clube, elegeram o 43.º presidente leonino. Não votaram apenas: falaram de Bruno de Carvalho e beberam cerveja com Tavares Pereira, que continuou a fazer campanha.

Hoje foi um dia de recorde para o Sporting. Entre as 9:00 e as 19:00 deste sábado, mais de 20 mil adeptos (o maior número de votantes da história das eleições do clube) elegeram o 43.º presidente da história do clube, num ambiente de descontracção e boa disposição. Entre eles, José Henrique, de 76 anos e Carlos Coelho, de 77 anos. E qual era o seu objectivo? "É votar e esperar pelo novo presidente enquanto se bebe umas 'jolas' aqui ao lado."



Amigos e sportinguistas há quase 60 anos, ambos esperaram cerca de 35 minutos na fila para votar. Coelho vai votar em João Benedito: "Ontem estava a fazer as limpezas lá por casa e a fazer um resumo dos debates de TV. E não é que o miúdo, aquele que tem o ar mais imberbe, me surpreendeu? Ele não ataca os outros, fala de desporto e está apoiado por uma boa equipa." Os dois amigos chegaram para votar a meio da tarde, já depois das 17 horas, quando se verificou a maior enchente - e que enchente. Das 10 até quase às 17 horas, uma fila composta por milhares de adeptos dava a volta ao Estádio José Alvalade.

Além dos adeptos, entre os quais estavam figuras públicas como Fernando Pereira, Pedro Granger e Daniel Oliveira, também os candidatos foram às urnas. Um deles ficou no local durante grande parte da tarde: Fernando Tavares Pereira, que também dava a volta ao Estádio de Alvalade, fazendo campanha até ao último minuto. À semelhança de muitos adeptos, o candidato também esteve com os adeptos em tascas, onde bebericavam cerveja.



À SÁBADO, de neto ao colo, disse que "independentemente do resultado, é um dia de vitória para o Sporting". "Ver tantos adeptos... é uma emoção. É um dia importante e os sportinguistas sabem disso. Até o meu neto, leão desde que nasceu, veio marcar a sua presença", disse, com orgulho.

Antes, tinha dito aos jornalistas que era altura de "arrumar a casa", sem referir Bruno de Carvalho. "As eleições de hoje foram uma grande lição: seis candidatos chegaram ao fim, com muito rigor, com muita responsabilidade, com muito civismo e, portanto, o Sporting, nestas eleições, é que saiu vencedor, com o apoio de todas as candidaturas", salientou.



Em Alvalade, neste dia de eleições, Bruno de Carvalho já não domina o ambiente - mas o mesmo não acontece com as conversas. À porta das urnas, há quem o defenda e quem o critique. José Henrique, que esperou ao lado do amigo de Carlos Coelho, diz que prefere Bruno de Carvalho: "Como não tenho o Bruno de Carvalho, voto no Ricciardi. É um tipo que sabe mexer com dinheiro."



O sportinguista de 76 anos acredita verdadeiramente que existe uma "cabala" ao ex-presidente, feita por Jorge Jesus e o Benfica. "Há muitos interesses, sabe? Não me surpreendo nada", disse. O adepto ficou com mais certezas após a publicação de Facebook de Bruno de Carvalho deste sábado: "JJ / Varandas / Ricciardi / Paulo Abreu / Rogério Alves / Acordo JJ com Benfica feito por Rogério Alves: a base de toda a golpada com o Sporting a ser para ficar em 4.º lugar não fosse um jogador do Sp. Braga falhar um penálti ao minuto 95 com o Rio Ave. O perder a Taça, o afastar os jogadores da administração e seu presidente, montar esquema ao detalhe, usar cada situação menos conseguida para melhorar o plano que culminou no ataque à Academia e rescisões... tudo pensado ao pormenor!"

Mas grande parte dos adeptos está aliviada com a ausência do presidente do Sporting destituído. "Ainda bem que não veio. A sério. Desde aquele post frente ao Atlético de Madrid, nunca mais estive ao lado dele. Eu, que votei nele e o defendi mesmo quando todos o chamavam louco", disse à SÁBADO Tiago Santos, de 22 anos, enquanto esperava na fila. O jovem sportinguista refere-se à publicação de Bruno de Carvalho no Facebook em Abril, após a derrota leonina na Liga Europa frente ao Atlético de Madrid, na primeira mão dos oitavos de final: "Viver um jogo de longe custa muito mais, mas ver erros grosseiros de jogadores internacionais e experientes ainda acrescenta mais o sofrimento."



No fim, o que todos querem é um novo presidente. Alguém que possa, como diz o sr. Coelho, "matar o elefante que está na sala". "Já nos mentiram tanto, só queremos alguém honesto que ame o Sporting", frisa. O mesmo quer Nélson, antigo guarda-redes e treinador de guarda-redes do Sporting: "As pessoas acreditam que o futuro pode ser risonho. Este clube precisa de estabilidade porque só com essa estabilidade tem a possibilidade de ganhar".

"Há uma paixão muito grande. As pessoas acreditam que o futuro pode ser risonho. Este clube precisa de estabilidade porque só com essa estabilidade tem a possibilidade de ganhar. Há um pouco a necessidade de títulos, acho que é isso também que move estas pessoas, que no fundo estão aqui pelo amor ao clube", conclui.