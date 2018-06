O valor de mercado conjunto dos cinco jogadores que já rescindiram com os leões ronda os 95,5 milhões de euros, segundo o TransferMarkt. Gelson Martins é o jogador mais valioso (30 milhões de euros), seguido por William de Carvalho (€25 milhões), Bruno Fernandes (€20 milhões), Rui Patrício (€16 milhões) e Daniel Podence (€4,5 milhões).



A decisão dos três jogadores surge um dia depois do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, escrever no Facebook, dirigindo-se aos jogadores, que "se querem chantagear com rescisões, rescindam já, pois nunca vos será dada razão".









Fonte oficial do Sporting confirmou ao Expresso que William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes já enviaram as cartas de rescisão do clube para a Federação Portugesa de Futebol (FPF), para a Liga e para o Sindicato dos jogadores, confirmando assim a notícia avançada por Record em primeira mão Recorde-se que a saída deste trio faz subir para cinco o número de futebolistas dos leões que já pediram a rescisão por justa causa na sequência dos ataques à Academia, seguindo o exemplo do guarda-redes Rui Patrício e o extremo direito Podence.