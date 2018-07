Médio internacional português assinou por cinco temporadas pelo emblema espanhol.

William Carvalho foi oficializado como reforço dos espanhóis do Bétis. O internacional português assinou um contrato até 2023 pelo emblema de Sevilha e foi anunciado através de uma publicação no mínimo curiosa.



A notícia chegou através do Twitter, quando o Bétis pediu aos adeptos para identificarem a sua nova contratação numa imagem de um labirinto.









Menos de meia hora depois, os sevilhanos publicaram uma fotografia do ex-Sporting com o defesa da equipa, Marc Bartra - conhecido por publicar fotos com os seus jogadores preferidos. "Nós prometemos, Bartra. Aqui tens mais um para adicionares à tua colecção de fotografias com jogadores fantásticos", escreveu o Bétis na sua conta oficial.





We promised it, @MarcBartra Here you have a picture to add to your collection of photos with awesome players And he's going to be your teammate?@wllmcarvalho14 is coming! #Carvalho2023 pic.twitter.com/DFzgcnPOJG — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) 13 de julho de 2018







Nos comentários à publicação, alguns adeptos do Bétis revelam que o corpo utilizado é o de Junior, defesa do clube.



De acordo com o comunicado do Sporting enviado à CMVM, os "leões" irão receber um valor perto dos 16 milhões no imediato, podendo chegar até aos 30 mediante objectivos e cláusulas.











O aspecto curioso é que a foto parece montagem, usando a cara de William.