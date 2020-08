Sporting anuncia contratação do guarda-redes espanhol Adán

O Sporting oficializou hoje no seu site oficial a contratação do guarda-redes espanhol Antonio Adán, futebolista de 33 anos que passou as duas últimas temporadas no Atlético Madrid e que foi formado no Real Madrid.

De acordo com a informação disponibilizada pelos 'leões', Adán, que tinha terminado a sua ligação aos 'colchoneros' e era um jogador livre, assinou um contrato por duas temporadas, com mais uma de opção.

"Sinto muita felicidade. Depois de acabar a Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, desejava incorporar-me neste grande clube, com tanta história em Portugal. Estou muito feliz por pertencer a este clube", afirmou o guardião espanhol, em declarações publicadas no site do Sporting.

Adán fez toda a sua formação e iniciou a sua carreira profissional no Real Madrid, tendo abandonado o clube da capital em 2012/13 para representar o Cagliari, de Itália. Na temporada seguinte, regressou a Espanha para defender as cores de Betis de Sevilha, no qual ficou cinco temporadas antes de rumar ao Atlético.

"Chego aqui no melhor momento da carreira, com uma maturidade tremenda. Estou ansioso para poder jogar e contribuir com a experiência e com o trabalho que tenho vindo a realizar", disse.

O guardião espanhol é quinto reforço confirmado pelo 'leões', depois do seu compatriota Pedro Porro, do internacional português Antunes, do médio Pedro Gonçalves e do defesa marroquino Feddal, que foi colega de Adán no Betis.