Bayern Munique e Lyon lutam hoje pela final da Champions

O Bayern de Munique e o Olympique Lyon vão defrontrar-se hoje no estádio José Alvalade, em Lisboa, para determinar quem vai medir forças com o Paris Saint-Germain na final de domingo da Liga dos Campeões de futebol.

Os alemães são veteranos nas meias-finais da prova 'milionária' e procuram alcançar a 11.ª final do seu historial, enquanto os franceses vão tentar chegar pela primeira vez ao jogo decisivo.

A inédia 'final a oito' da Liga dos Campeões, decidida em Lisboa em eliminatórias a uma mão devido à pandemia de covid-19, transformou as meias-finais numa 'cimeira' franco-germânica, na segunda vez na história sem equipas espanholas, inglesas ou italianas.

A goleada imposta ao FC Barcelona (8-2), nos 'quartos', e o historial, com 20 presenças nas 'meias', fazem do Bayern o emblema mais consagrado nesta fase, somando cinco títulos europeus, em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013, e outras tantas finais perdidas, em 1982, 1987, 1999, 2010 e 2012.

O Lyon vai estar pela segunda vez na antecâmara da final da 'Champions', e, tal como em 2009/10, frente aos bávaros, que, então, eliminaram a equipa francesa com um acumulado de 4-0 (1-0 e 3-0) nos dois jogos.

Na final, agendada para domingo, no estádio da Luz, o vencedor desta eliminatória vai defrontar o Paris Saint-Germain, equipa que na terça-feira eliminou os alemães do Leipzig por 3-0, no estádio da Luz, assegurando pela primeira vez a presença na final.