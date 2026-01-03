Sócios do Benfica aprovam projeto 'Benfica District' com 59,24% votos

O 'Benfica District' tem um investimento estimado na ordem de 220 milhões de euros (ME).
Os sócios do Benfica aprovaram este domingo, com 59,24% de votos favoráveis, o 'Benfica District', projeto para o espaço em redor do Estádio da Luz e uma das bandeiras eleitorais de Rui Costa, reeleito presidente do clube.
Benfica District aprovado por sócios em votaçãoVítor Chi/ Medialivre
De acordo com informação prestada pelos meios digitais do clube, em Assembleia Geral extraordinária, que decorreu a partir das 09:00 de hoje no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, o projeto recebeu 59,24% de votos favoráveis, tendo se registado 40,76% de votos contra.
O presidente da mesa da assembleia geral (MAG) do Benfica, José Pereira da Costa, informou que a votação foi favorável ao projeto "em todos os tipos de voto" e destacou a "adesão avassaladora" dos sócios das 'águias' na assembleia geral extraordinária do clube, que contou com 28.338 sócios votantes e teve um método de votação que permitiu a participação presencial, mas também remota, e que, segundo este, será "aproveitado e desenvolvido no futuro".
"O método escolhido para esta deliberação mereceu a adesão dos sócios. Essa adesão foi de tal forma avassaladora, que gerou constrangimentos que foram sendo corrigidos, e que serão aproveitados para, no futuro, desenvolvermos este método", afirmou.
O 'Benfica District', que pretende 'revolucionar' todo o espaço envolvente ao Estádio da Luz, em Lisboa, e cuja meta de conclusão é o Mundial2030 de futebol, tem um investimento estimado na ordem de 220 milhões de euros (ME).
