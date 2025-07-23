Sábado – Pense por si

23 de julho de 2025 às 18:36

O projeto Benfica District explicado

O diretor-executivo de Record, Sérgio Krithinas, explica o projeto que a atual direção do Benfica tem para as instalações do clube e que promete revolucionar o estádio da Luz e a zona envolvente.

