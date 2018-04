Simeone diz que Sporting tem hipóteses

A campanha europeia da equipa ‘leonina’ na fase de grupos da Liga dos Campeões não passou em claro para Simeone, nem mesmo os jogos da liga portuguesa.



"Fizeram grandes jogos contra a Juventus, contra o Barcelona e amanhã [quinta-feira] o jogo vai ser taticamente estudado, em que a qualidade dos jogadores pode decidir. Vi os jogos da liga portuguesa contra FC Porto e Benfica, costumam jogar do meio campo para a frente e atacam bem pelos flancos. São velozes", declarou.



Para o técnico argentino, os estilos de jogo das duas equipas são "parecidos", pelo que não acredita que haverá grande discrepância em termos de resultado.



O uruguaio Diego Godin também falou à comunicação social, sublinhando a importância de alcançar um resultado positivo em Madrid.



"O que queremos é demonstrar dentro de campo que somos favoritos. É um jogo importante em casa e vamos tentar fazer as coisas bem dentro de campo. Todos sabemos a importância de começar bem no primeiro jogo", alertou.



Sem querer entrar em grandes pormenores, Godin descreveu sucintamente a formação de Alvalade: "É uma equipa muito vertical, com jogadores muito rápidos. Estão a fazer boas épocas em Portugal e a trabalhar muito bem".



Na quinta-feira, o Atlético de Madrid recebe o Sporting, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pelas 20:05, num encontro referente à primeira mão dos quatros de final da Liga Europa, que será dirigido pelo russo Sergei Karasev.



A segunda mão está agendada para 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

