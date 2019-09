Silas deixa comando técnico do Belenenses SAD

O treinador Silas deixou, esta quarta-feira, o comando técnico do Belenenses SAD , que ocupa a 17.ª e penúltima posição da I Liga portuguesa de futebol, após quatro jornadas, confirmou à Lusa fonte dos "azuis".Silas, de 43 anos, deixa a equipa lisboeta depois de esta ainda não ter marcado qualquer golo ou vencido na época 2019/20, com a eliminação na Taça da Liga, diante do Santa Clara (derrota em casa por 1-0), duas derrotas caseiras para o campeonato, frente a Benfica (2-0) e Boavista (1-0), e dois empates fora, nos terrenos de Portimonense e Santa Clara (ambos 0-0).Ainda de acordo com a mesma fonte, Pedro Ribeiro, que orientava a equipa sub-23, vai assumir interinamente o comando da equipa.O antigo médio internacional português cumpria a terceira época como treinador do Belenenses, depois de ter sucedido a Domingos Paciência em 2017/18, quando terminou a I Liga no 12.º lugar, e sido nono na época passada.O próximo jogo do Belenenses SAD frente ao Marítimo, no Funchal.