Em entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas abordou a decisão de avançar para o despedimento de Marcel Keizer, considerando que, apesar da saída do técnico, o holandês cumpriu a sua missão, especialmente porque aceitou rumar aos leões num período complicado."É justo relembrar como estava o clube em outubro do ano passado. (...) O Marcel Keizer , mesmo com instabilidade, cumpriu a sua missão, num contexto difícil consegue vencer dois títulos importantes, o último bastante simbólico. Tínhamos a expectativa que continuasse a crescer. A final da Supertaça marcou-o muito. Nós sentimos que a confiança dele baixou. Sentia-se a passar ao grupo e nós, a sensação que tínhamos, era que a equipa podia fazer um jogo muito bom como um muito mau. Não sentíamos a equipa com confiança. Achámos que era a altura para fechar o ciclo", considerou o presidente leonino."A decisão não teve a ver exclusivamente com o resultado com o Rio Ave. Foi ponderada, depois de ter analisado tudo nos últimos tempos. Agora falam em timings... Alguém iria despedir um treinador que tinha vencido duas Taças? Alguém? Quando oiço as pessoas questionarem o timing, alguém faria isto? Tenho a certeza que não", frisou.