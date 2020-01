O treinador Jorge Silas disse acreditar que o Sporting pode vencer o Benfica na sexta-feira, em Alvalade, e assume que o jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol tem um ambiente especial.

"É um jogo de 50-50, com as duas equipas a terem a possibilidade de ganhar e vamos fazer tudo para isso, acreditando que o Benfica também vem à procura disso. Vai ser um jogo aberto, com ocasiões de golo e animado, como foi o clássico com o FC Porto. Mas claro que o meu desejo é ganhar e não falhar tantos golos", antecipou Silas esta quinta-feira.

Sobre o ambiente que rodeia o dérbi, Silas admitiu que os dois clubes vivem este jogo de forma diferente e que os jogadores têm noção disso.

"Este jogo vale mais do que três pontos. É o jogo que mexe mais com o futebol português, tem um lado emocional e de paixão, e os jogadores sabem o que isso quer dizer. Para nós e para o Benfica são muito mais do que três pontos, independentemente da posição de cada equipa", considerou.

Sobre as implicações de uma derrota, que deixaria os 'leões' a 19 pontos da liderança, Silas desdramatizou e sublinhou que os dois emblemas "têm algo a perder".

"Se o Benfica perder o FC Porto pode ficar mais perto. Nós, se perdermos, podemos ficar mais distantes, mas o ideal é que perca o Benfica. Mesmo que percamos, estamos a melhorar e não vamos perder muito mais pontos. Acredito que vamos encurtar distâncias", vaticinou o treinador leonino.

Sobre a equipa e momento do Benfica, Silas considerou que as 'águias' têm um plantel "muito forte, resultado do maior investimento de sempre", e desvalorizou o facto de a equipa de Bruno Lage ter menos dias de descanso, depois de ter enfrentado o Rio Ave para a Taça de Portugal.

O dérbi entre Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, e Benfica, líder da liga portuguesa, com 45 pontos, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol e que encerra a primeira volta da competição, está agendado para sexta-feira, no Estádio José Alvalade, às 21:15.

