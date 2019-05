Sérgio Ramos confirma que quer acabar carreira no Real Madrid

Durante esta semana, o presidente do clube, Florentino Pérez , confirmou, numa entrevista à rádio espanhola Onda Cero, que o internacional espanhol recebeu uma proposta "muito importante" proveniente do futebol chinês.Contudo, Sérgio Ramos deixou claro que tem contrato até 30 de junho de 2021 para cumprir e que, se porventura tiver que sair, será sempre pela porta grande."Quero acabar o meu contrato aqui e o dia que sair que seja pela porta grande. Mas não quero sair do Real Madrid , a minha relação com o presidente é, como ele disse, de pai para filho. A melhor solução foi sentarmo-nos frente a frente", declarou.O capitão do Real, que chegou ao clube em 2005 proveniente do Sevilha, desmentiu também que tenha pedido para sair a custo zero."A oferta está em cima da mesa e eu não sou uma pessoa que mente. O relacionamento não era como eu achava que devia ser e por isso conversámos sobre isso. Mas eu não pedi para sair a custo zero, isso é uma mentira", concluiu.