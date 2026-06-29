Nuno Borges reentra no top 50 mundial de ténis

No dia em que se estreia em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

O tenista português Nuno Borges reentrou esta segunda-feira no top 50 do ranking mundial, depois de subir ao 48.º posto da hierarquia ATP, no dia em que se estreia em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.



Nuno Borges em ação EPA

Depois de ter chegado às meias-finais em Maiorca, no derradeiro teste para o 'major' londrino de relva, o maiato subiu cinco posições, enquanto Jaime Faria, que também assegurou a presença no quadro principal de Wimbledon, depois de passar a qualificação, desceu um lugar, para 99.º.

Henrique Rocha, que caiu no 'qualifying' de Wimbledon, mantém o 122.º lugar num ranking que segue sem alterações no topo, com o italiano Jannik Sinner na liderança, à frente do espanhol Carlos Alcaraz, que continua ausente devido a lesão, e do alemão Alexander Zverev.

No ranking feminino, a única alteração no top 10 é a subida da checa Karolina Muchova ao nono lugar, depois de ter vencido o torneio de Bad Homburg, com a bielorrussa Aryna Sabalenka no primeiro posto, seguida da cazaque Elena Rybakina e da polaca Iga Swiatek.

Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa, apesar de ter descido ao 233.º posto, à frente da sua irmã Matilde Jorge, que é 285.ª.