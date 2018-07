Portugal - Uruguai: o conforto do hábito

Sinceramente, não seria prudente do ponto de vista da segurança nacional desperdiçar toda a sorte que nos cabe enquanto nação no futebol de selecções.

Rui Patrício - Tal como um gestor de campanha de uma marca que tenha apostado forte em anúncios que confiavam no sucesso da Selecção, tem sérios problemas no posicionamento.



Ricardo - Podemos nunca mais dizer que "Portugal tem excesso de opções de qualidade na posição de lateral direito"?



Pepe - Lamentável exibição, a brincar com as expectativas dos portugueses. Podia ter alinhado na toada ofensiva inconsequente na qual o resto da equipa estava empenhada, todavia decidiu marcar um golo só para irritar.



José Fonte - Poderá dizer aos seus netos que alinhou num Mundial de Futebol. Netos cujo nascimento, aliás, deve estar para breve, não esquecer.



Raphael Guerreiro - Nada má, a prestação no Mundial deste lateral que veste de aurinegro. Ele joga no Beira-Mar, não é?



William Carvalho - Excelente no capítulo do passe. Os outros capítulos denotam uma inspiração demasiadamente kafkiana.



Adrien Silva - O pulmão das campanhas anti-tabagismo do meio-campo de Portugal.



João Mário - Poderá ter feito escola no âmbito do Direito, ao aprofundar pessoal e empiricamente o conceito de nulidade.



Bernardo Silva - Tem futebol dos pés para idealmente fazer parte de uma seleção sensação qualquer. Não terá Bernardo um tio belga ou um primo que fez Erasmus na Croácia?



Gonçalo Guedes - Ainda tem idade para voltar a encontrar o Uruguai e ter uma melhor experiência. Para nosso bem, no âmbito de um mochilão.



Cristiano Ronaldo - Fez tudo o que podia para passarmos às meias. Sim, às meias. Porque estaria castigado por amarelos nos quartos e a sua ausência frente à França não poderia ser um mau prenúncio.



Quaresma - Um jogador que marca de trivela e vai para o banco no jogo a seguir tem todo o direito a fazer o que fez: não aparecer.



André Silva - Onde é que anda o Hugo Almeida?



Manuel Fernandes - Boa onda de Fernando Santos, ao conceder uma oportunidade ao tradutor oficial da comitiva.