Seis detidos e um ferido no hospital após violentos confrontos entre ultras de Sporting e Nápoles

Seis ultras do Nápoles foram detidos pelas autoridades italianas e um ultra do Sporting foi transportado para o hospital na sequência dos violentos confrontos a poucas horas do embate entre as duas equipas, referente à ronda 2 da Liga dos Campeões. Segundo o Corriere dello Sport, o adepto radical dos leões ficou com ferimentos ligeiros e a sua condição não é considerada grave.

A desordem começou na última noite, em vários pontos de Nápoles, levando a polícia napolitana a estar de prontidão junto do Estádio Diego Armando Maradona. Os confrontos ocorreram junto ao 'meeting point' dos adeptos do Sporting, obrigando ao reforço policial e à presença de alguns autocarros para retirarem os adeptos do local.