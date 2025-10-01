Miguel Nogueira arbitra clássico entre FC Porto e Benfica

Sábado – Pense por si

O árbitro da associação de Lisboa, de 31 anos e internacional desde 2023, vai estar pela primeira vez num jogo entre grandes.

O árbitro Miguel Nogueira vai arbitrar pela primeira vez um clássico entre FC Porto e Benfica, no domingo, em jogo da oitava jornada da I Liga, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

O árbitro da associação de Lisboa, de 31 anos e internacional desde 2023, vai estar pela primeira vez num jogo entre 'grandes', depois de João Gonçalves, de 33, também ter feito a sua estreia em clássicos na derrota caseira do bicampeão Sporting com o FC Porto, por 2-1, também para o campeonato.

No jogo 'grande' da oitava ronda da I Liga, Miguel Nogueira vai ter como assistentes Paulo Brás e Nuno Pires, o quarto árbitro será Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Bruno Esteves, coadjuvado por Pedro Felisberto (AVAR).

A última vez que Miguel Nogueira esteve em jogos dos 'dragões' e das 'águias' foi ainda na época de 2024/25, com o árbitro a apitar na vitória caseira do FC Porto diante do Famalicão (2-1), em abril, e, depois, no empate do Benfica em Braga (1-1), em maio.

O FC Porto, líder isolado com 21 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 17, no domingo, a partir das 21:15, no Estádio do Dragão, no Porto.

Em outro jogo da jornada, a FPF indicou também Cláudio Pereira, da Associação de futebol de Aveiro, para o jogo entre Sporting e Sporting de Braga, igualmente no domingo, no Estádio José Alvalade, a partir das 19:15.

Cláudio Pereira, de 38 anos, contará com os assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus, Fábio Veríssimo como quarto árbitro, e no videoárbitro Cláudia Ribeiro, assistida por João Bessa Silva.

O bicampeão Sporting entra na oitava jornada na vice-liderança da I Liga, a três pontos do líder FC Porto, enquanto o Sporting de Braga, que não vence há cinco rondas (três empates e duas derrotas), é sétimo.

