O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, justificou hoje a substituição de Cristiano Ronaldo no jogo com o AC Milan para a Liga italiana de futebol com problemas físicos, que têm afetado o português há semanas.

Na conferência de imprensa após a vitória caseira frente aos milanenses, por 1-0, na 12.ª jornada da Serie A, Sarri voltou a apontar uma lesão no joelho do avançado luso, sofrida num treino, que o tem impedido de estar na melhor forma.

"Ele levou uma pancada num treino há cerca de 20, 25 dias e, desde então, não consegue treinar bem. O problema é mais esse, a falta de continuidade nos treinos, o problema em si não é nada de grave", afirmou Sarri.

Cristiano Ronaldo foi hoje substituído, no seu 1000.º jogo na carreira profissional, aos 55 minutos, depois de também ter sido preterido na quarta-feira, na vitória no terreno do Lokomotiv Moscovo (2-1), então aos 80.

"Essa pancada provocou-lhe um hematoma na parte do ligamento lateral interno do joelho -- eu acho que é o joelho direito, mas não posso confirmar com certeza absoluta - e esse problema provoca-lhe dores e dificuldades no apoio na fase de corrida", explicou o técnico italiano.

O madeirense foi substituído pelo argentino Paulo Dybala, que viria a marcar o golo da vitória aos 77 minutos, e seguiu diretamente para os balneários sem passar pelo banco de suplentes, algo que Sarri desvalorizou.

"Antes de mais, precisamos agradecer a Ronaldo, porque pôs-se totalmente à disposição da equipa. Tantos jogadores, hoje, nestas condições, teriam dado um passo atrás. Ronaldo jogou, mas estava um pouco em dificuldade e por isso optei por colocá-lo só em 'part-time'", referiu.

Sarri foi ainda questionado por um eventual desagrado de Ronaldo com a substituição, sem confirmar que o avançado tivesse abandonado o estádio antes do fim do encontro.

"Eu não posso saber, não entrei no balneário depois do jogo. Se é verdade que foi embora antes do fim, é um problema que precisa resolver com os colegas. Se ficou chateado com a substituição, depois de tudo o que ganhou e do que conquistou na sua carreira, isso deixa-me muito satisfeito, significa que está totalmente focado em continuar a vencer e que quer ajudar a equipa a todo o custo. Isso não me preocupa", rematou Sarri.

A Juventus, octocampeã italiana, lidera o campeonato com 32 pontos, mais um do que o Inter Milão.