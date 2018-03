O director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, reagiu às informações veiculadas por alguns comentadores do Benfica que indicam que o clube de Alvalade estará com ordenados em atraso. Numa publicação na rede social Facebook, o dirigente "verde e branco" dirigiu-se a André Ventura e Pedro Guerra, pedindo que o Sporting intervenha judicialmente contra ambos.

"Recorrendo ao estilo verbal do estadista: Oh meus badamecos Ventura e Guerra! O único atraso que existe é o vosso: Esse sim, é um grande, enorme e gigantesco atraso mental (e que não se confunda, por favor, com uma pessoa com deficiência, pois essas são mercedoras de total respeito de todos nós!)", começou por escrever Saraiva no seu texto. "E aproveito para anunciar que vamos pedir ao nosso departamento jurídico para que escreva uma carta ao gabinete das queixinhas sugerindo que processem estes dois cartilheiros por andarem a difamar, a caluniar e a manchar o bom nome de instituições desportivas", disse ainda, numa referência às notícias que indicam que o Benfica pretende fazer queixa de Bruno de Carvalho à UEFA devido às declarações sobre Luís Filipe Vieira.







O presidente do Sporting partilhou a publicação de Nuno Saraiva, acrescentando um recado aos comentadores afectos ao Sporting que participam nos programas sobre futebol na televisão. "A cartilha, a velha cartilha... E os nossos comentadores ainda não perceberam que em cada programa vão levar com uma mentira nova para não se falar das dívidas, processos e investigações que estão a decorrer em volta do benfica e que já são notícia pelo mundo inteiro...", disse no seu texto.