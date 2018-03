Quem é Samir Alic, o adepto invasor que abraçou Ronaldo?

Humorista suíço invadiu o relvado com parceiro, num trabalho que promete ir parar... ao YouTube.

O Portugal-Holanda (0-3) ficou marcado também por algumas invasões de campo durante a segunda parte, com Cristiano Ronaldo sempre no centro das atenções. Um dos adeptos que saltou para o relvado ficou imediatamente na retina, pois mostrou os seus boxers com a marca CR7 bem visíveis (e uma camisola com o símbolo do Real Madrid), o que desde logo juntou ainda mais estranheza à situação.



Trata-se de Samir Alic, um humorista suíço - nascido em Zvornik, hoje Bósnia - de 29 anos que tem vindo a conquistar notoriedade através dos seus vídeos, principalmente no YouTube, a parodiar situações do dia a dia mas também incluindo Cristiano Ronaldo em alguns dos seus trabalhos.



Um dos mais recentes foi realizado durante o Euro'2016, onde apareceu novamente em trajes insólitos, com uma camisola de Ronaldo e a satirizar o típico português, ensaiando ainda o vernáculo na língua de Camões.



Num outro vídeo já deste mês, partilhado no Facebook, Samir Alic mostrou os seus boxers CR7 que a todos deixou boquiabertos.



Um 1,53m que não incomoda

Saltou igualmente à vista a baixa estatura de Alic, quando se colocou lado a lado com Ronaldo, que tem mais 30 centímetros. O humorista, numa entrevista concedida há já alguns anos, admite que esse factor acabou por lhe dar força. "Quando era adolescente não me deixava ir abaixo quando gozavam comigo. Respondia, era um lutador. Usei isso a meu favor e agora funciona. Quando falo da minha altura e rio de mim próprio, as pessoas adoram", contou.



Um "golpe" que teve sucesso

Já depois do encontro desta noite, Samir publicou no seu Facebook uma fotografia do momento em que abraçou Cristiano Ronaldo, destacando a diferença de estatura em relação ao craque português e o facto de, juntamente com o seu parceiro, ter concretizado as suas intenções de estar junto do capitão da Selecção. "Conseguimos levar adiante o nosso golpe com o Carmine!", escreveu.