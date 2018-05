Maxi era o único jogador do FC Porto já campeão em Portugal

No actual plantel dos dragões apenas o guarda-redes Fabiano, quarta opção para a posição e que ainda não foi utilizado, pode repetir um título em Portugal.

O futebolista uruguaio Maxi Pereira é o único jogador já utilizado do plantel do FC Porto que já sabia o que era ser campeão em Portugal, depois de três títulos ao serviço do rival Benfica.



Além do lateral, no actual plantel dos 'dragões', que hoje se sagraram campeões, apenas o guarda-redes Fabiano, quarta opção para a posição e que ainda não foi utilizado, pode repetir um título em Portugal, depois de ter sido campeão em 2012/13, ao jogar 16 minutos ao longo de toda a época.



A nível interno, Maxi Pereira é o jogador dos 'dragões' com melhor palmarés, todo conquistado nos oito anos ao serviço do Benfica, somando três Ligas, uma Taça de Portugal, seis Taças da Liga e um Supertaça, além de uma Copa América ao serviço do Uruguai.



Contudo, o 'rei' dos títulos nos 'dragões' é o guarda-redes espanhol Iker Casillas, que se sagrou pela primeira vez campeão em Portugal, depois de muitos anos com a camisola do Real Madrid. Nos 'merengues' conquistou cinco ligas espanholas, duas Taças do Rei, duas Supertaças espanholas, três Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias, uma Taça Intercontinental e um Mundial de Clubes, sendo ainda titular na selecção espanhola que venceu um Mundial e dois Europeus.



No polo oposto estão nove jogadores que ainda não tinham vencido qualquer título de primeiro nível, embora alguns tenham vencido a II Liga ou campeonatos regionais no Brasil.



José Sá, Brahimi e Marega são os nomes mais sonantes deste lote de futebolista sem qualquer título até hoje, aos quais se juntam Soares, Otávio, Diogo Dalot, Paulinho, Waris e Vaná, que tal como Fabiano ainda não somou qualquer minuto.



O campeão europeu Danilo Pereira também ainda não tinha vencido qualquer título num clube, enquanto Ricardo Pereira e André André apenas haviam conquistado uma Taça de Portugal, ao serviço do Vitória de Guimarães.



O duo do meio-campo 'azul e branco' nos últimos jogos, após a lesão de Danilo, também ainda estava em 'branco' ao nível de campeonatos, com o mexicano Herrera a ter uma Gold Cup e uns Jogos Olímpicos no currículo e com o português Sérgio Oliveira a ter participado na conquista da Taça pelo FC Porto em 2009/10.