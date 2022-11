Santos jogou à bola e, imagine-se, resultou

Existe um dado que me parece irrefutável: quando se joga realmente com vontade de ganhar - e com uma equipa e um treinador virados para isso - há uma maior probabilidade tal acontecer. Quando se joga para ganhar, como Portugal fez na maior parte do tempo com o Uruguai, é provável que isso aconteça. Ok, eu sei, este Uruguai é uma equipa envelhecida no centro da defesa e em boa parte do ataque (Darwin ainda lhe falta muito calo para chegar ao topo), com apenas dois jogadores de classe mundial - Bentancur e Valverde. Ou seja, uma equipa que não é de topo.