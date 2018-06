13 horas: Colômbia - Japão, RTP1

16 horas: Polónia - Senegal, Sport TV

19 horas: Rússia - Egipto, Sport TV

O sexto dia do mundial vai ver a estreia de quatro selecções na competição deste ano e dar início à segunda volta de jogos.Colômbia vai estrear-se contra o Japão, no primeiro jogo do grupo G, enquanto a segunda partida da eliminatória vai pôr frente-a-frente a Polónia e o Senegal.Já a segunda volta vai pôr a anfitriã, Rússia, contra o Egipto. A Rússia vai à frente do grupo depois de ter goleado por cinco bolas a Arábia Saudita.Caso prefira ir ver os jogos a um sítio com mais gentes, tem sempre estes " 100 melhores locais para ver o Mundial ".19 de Junho