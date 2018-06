O Egipto e a Arábia Saudita dizem assim adeus ao campeonato do mundo.





A equipa do Uruguai bateu a Arábia Saudita por 1-0 com um golo de Luis Suárez aos 23 minutos. O país classifica-se assim para os oitavos de final do Mundial 2018, juntamente com a anfitriã Rússia, na segunda jornada do Grupo A.



O golo de Suárez permitiu que o Uruguai somasse 6 pontos nesta altura da competição, tal como a Rússia. O Egipto e a Arábia Saudita ficaram com zero.



Portugal lidera provisoriamente o Grupo B e, caso passe para a fase seguinte do Mundial, irá defrontar o Uruguai ou a Rússia.



A selecção uruguaia ganhou ao Egipto por 1-0 no primeiro jogo.



Este jogo bem-sucedido para o Uruguai marcou a 100.ª internacionalização de Luis Suárez, que marcou o único golo do jogo na sequência de um canto apontado por Carlos Sánchez.