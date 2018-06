Um senhor embaixador, Rui Costa

Dizem que admitir é o primeiro passo, portanto, passo já a bola: nunca fiz uma caderneta de cromos de futebol, não tenho camisolas da selecção (as bandeiras ganhei-as sempre como brindes de pacotes de batatas fritas) e não sei rezar plantéis do México 86, do Itália 90, sequer do França 98 (desculpem, não sou como aquelas pessoas que parece que engoliram a Internet – os cabos HDMI não me caem bem). Se gosto de futebol?

Gosto de futebol, sim, e por causa do Rui Costa, do meu pai e da minha mãe. É que eles estavam os três lá naquele dia (pedi agora mesmo ao Google que mo recordasse, ele ligou ao YouTube e os dois explicaram-me que já tive o mesmo corte de cabelo do Figo). Foi naquele 30 de Junho de 1991, que recordo como quente, que vi o meu primeiro jogo de futebol. E eles estavam lá naquela final que caiu para o nosso lado – e em que o resultado final foi eu ficar caidinha pelo jogo, pela bola, pela festa.

Tinha oito anos, calções cor-de-rosa e um irmão mais novo que ainda achava que as pessoas que apareciam na televisão viviam lá dentro. Eu não sabia nada, sabia lá. Lembro-me de pensar, quando o jogo foi para os penáltis, que o futebol afinal era fácil. A baliza era tão grande (e eu tão pequena, apercebo-me agora).