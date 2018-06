Neymar foi a estrela do jogo entre Brasil e Suíça no passado domingo, em Rostov, mas não pelos melhores motivos. Nas redes sociais, brasileiros e não só criticaram a exibição apagada do avançado, que culminou no empate da canarina por 1-1 frente aos helvéticos na primeira jornada do grupo F do Campeonato do Mundo, a realizar-se durante este mês na Rússia. E tudo porque, dito nas palavras do seu adversário neste jogo, Gelson Fernandes, o brasileiro "cai muito".



Ao todo foram 10 as faltas que o árbitro da partida, César Ramos, apitou a jogadores suíços sobre Neymar, quando algumas delas, segundo Gelson, nem o seriam. "É...muita falta. Mas ele cai muito também. De dez faltas, umas oito foram. Uma ou duas ele cai", referiu o jogador suíço nascido em Cabo Verde.



Até brasileiros, como o antigo jogador da selecção canarinha, Zé Elias, apelidou o jogador de "egoísta" devido ao facto do jogador preferir reter a bola e cair em vez de passar a bola. "Foi egoísta no campo e por isso é que sofreu tantas faltas", argumentou.









#linhadia5 @maurocezar Neste vídeo, a exemplo do que Calçade falou, Neymar prende a bola por eternos 11 SEGUNDOS, tendo opções de passe. Chama a falta num local totalmente desnecessário e que perigosamente pode perder a bola. 11 segundos desperdiçados. pic.twitter.com/RyQI3WZ6xl — Diogo Mendes (@DiogoCampos122) 19 de junho de 2018

O brasileiro tinha estado três meses parado depois de uma lesão no pé direito em Março mas nem isso disferiu as atenções dos suíços, que seguiram Neymar durante toda a partida como um cão atrás do osso. E, no final do jogo, a estrela do Brasil tinha um "recorde" para celebrar: o maior número de faltas sofridas, 10, em Campeonatos do Mundo desde 1998, quando o inglês Alan Shearer sofreu 11 faltas numa partida frente à Tunísia.



Switzerland was out to stop Neymar by any means pic.twitter.com/NVRoIVSXWP — Bleacher Report (@BleacherReport) 18 de junho de 2018

Depois do jogo que terminou com um decepcionante empate a um golo, foram os órgãos de comunicação brasileiros a cair em cima de Neymar. O programa televisivo Globo Esporte referiu que este "abusou das jogadas individuais" e o analista da ESPN Brasil, Arnaldo Ribeiro, apontou que Neymar foi um "autêntico desastre", explicando que o avançado "empenhou-se em ganhar o jogo sozinho e estragou-o".

No mundo das redes sociais não faltaram paródias em relação à maneira como Neymar procurava as faltas ou as simulava. Foram feitas várias analogias irónicas de como o brasileiro abordou o jogo frente à Suíça com vídeos cómicos.