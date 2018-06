A Itália de Mussolini é campeã

No Mundial de 1938, a bandeira da Alemanha tinha o símbolo nazi ao centro e a selecção ficou-se pelos oitavos-de-final, acabou eliminada pela Suíça. A da Itália levou os símbolos fascistas até ao fim e ainda por cima sagrou-se campeã. A transformação do futebol num instrumento da ditadura de Benito Mussolini, chegado ao poder em 1922, e da identidade nacional forjada pela ideologia fascista foi executada através da chamada Carta de Viareggio, em 1926.

Para começar, houve a adopção obrigatória da palavra "cálcio" em vez do anglicismo "foot-ball". Depois, a constituição do campeonato nacional, a Serie A, ainda com o propósito de reforçar a ideia de nação. O título mundial de 1934 foi uma demonstração do êxito desta política do Duce. Mas em 1934 a guerra era qualquer coisa muito distante; em 1938, pressentia-se o conflito que a partir de 1 de Setembro de 1939 e até 1945 ia causar a morte, em todo o mundo, de 60 milhões de pessoas.

Quando em França a selecção italiana se apresentou para o primeiro jogo, com a Noruega, a saudação nazi com que jogadores e equipa técnica acompanharam o hino nacional foi recebida com apupos e assobios em todo o estádio – aliás, em todos os estádios: em Marselha e no Olímpico de Paris. As manifestações de exilados italianos e de antifascistas franceses foram constantes e no primeiro jogo, com a Noruega, haveria nas bancadas, segundo uma estimativa, 10 mil italianos adversários do regime fascista.

Contra todos, a Itália venceu a Noruega (2-1), a França (3-1) e o Brasil (2-1), chegando à final com a Hungria no dia 19 de Junho. A rotina no arranque de cada jogo foi sempre a mesma, a enfurecer as bancadas: sob o comando do Commissario Unico Vitorio Pozzo, um treinador e jornalista com grandes capacidades de liderança e inovação táctica, a equipa estendia o braço direito na saudação fascista, sempre sob um coro de assobios. Quando a música e os assobios paravam, baixavam os braços; depois, num gesto de desafio, erguiam-nos de novo.





Foto: Direitos Reservados

Uma história nunca confirmada diz que no dia da final a equipa recebeu uma nota de Mussolini com poucas palavras: "Ganhem ou morram". (Muitas décadas depois, Victoria o Muerte, tornar-se-ia, em paragens geográficas e ideológicas muito, muito diferentes, uma palavra de ordem globalmente conhecida).

No jogo derradeiro, os italianos jogaram muito mais do que os húngaros, chegaram ao 4-2 e saíram sob aplausos. Haviam de continuar a servir a propaganda do regime quando Mussolini os recebeu em Roma para lhes entregar a sua medalha de ouro e um prémio que equivalia a mais de dois meses de salário médio. Curiosamente, Vittorio Pozzo havia de sobreviver a Mussolini e ao regime, continuando a treinar a selecção até 1948. Assinou artigos no jornal La Stampa, de Turim, até morrer, em Dezembro de 1968. No Verão desse ano viu a Sqaudra Azzurra sagrar-se campeã da Europa.