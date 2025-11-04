Sporting empata a uma bola na visita à Juventus

Maxi Araújo colocou os leões em vantagem, mas Dusan Vlahovic empatou para os italianos.

O Sporting empatou hoje 1-1 na visita ao terreno da Juventus, depois de ter estado em vantagem no jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Turim.



Sporting empata com Juventus em Turim após golos de Araújo e Vlahovic AP Photo/Antonio Calanni

O uruguaio Maxi Araújo colocou os 'leões' em vantagem, aos 12 minutos, mas, aos 34, o avançado sérvio Dusan Vlahovic empatou para os italianos, que continuam sem vencer na competição e somam três igualdades e uma derrota.

Já os bicampeões portugueses, que na próxima jornada recebem os belgas do Club Brugge, empataram pela primeira vez na fase de liga, após triunfos sobre Kairat Almaty e Marselha, e um desaire com o Nápoles, ocupando provisoriamente a 10.ª posição, com sete pontos.