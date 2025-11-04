Sábado – Pense por si

Desporto

Sporting empata a uma bola na visita à Juventus

Lusa 04 de novembro de 2025 às 22:37
As mais lidas

Maxi Araújo colocou os leões em vantagem, mas Dusan Vlahovic empatou para os italianos.

O Sporting empatou hoje 1-1 na visita ao terreno da Juventus, depois de ter estado em vantagem no jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Turim.

Sporting empata com Juventus em Turim após golos de Araújo e Vlahovic
Sporting empata com Juventus em Turim após golos de Araújo e Vlahovic AP Photo/Antonio Calanni

O uruguaio Maxi Araújo colocou os 'leões' em vantagem, aos 12 minutos, mas, aos 34, o avançado sérvio Dusan Vlahovic empatou para os italianos, que continuam sem vencer na competição e somam três igualdades e uma derrota.

Já os bicampeões portugueses, que na próxima jornada recebem os belgas do Club Brugge, empataram pela primeira vez na fase de liga, após triunfos sobre Kairat Almaty e Marselha, e um desaire com o Nápoles, ocupando provisoriamente a 10.ª posição, com sete pontos.

Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Sporting empata a uma bola na visita à Juventus